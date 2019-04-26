Лилит Макунц и Ануш Беглоян обсудили с с председателем ГКД вопросы, беспокоящие граждан в связи с кассовыми аппаратами

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Вопросы, поднятые гражданами относительно кассовых аппаратов, глава фракции “Мой шаг” Национального собрания Лилит Макунц и депутат парламента Ануш Беглоян обсудили с председателем ГКД Давидом Ананяном. Об этом Лилит Макунц написала на своей странице в социальной сети Facebook.

“Мы обсудили озабоченность граждан касательно кассовых аппаратов. В частности, государству необходимо предоставить временные решения для хозяйствующих субъектов до приобретения новых кассовых аппаратов. Давид Ананян отметил, что они также думают в этом направлении, и эти тревоги являются дополнительным фактором для ускорения процесса. В ближайшее время Комитет по госдоходам сделает заявление о том, какое промежуточное решение предлагается гражданам”, - сказала Лилит Макунц в интервью «Арменпресс» .

Лилит Макунц сообщила, что в настоящее время она работает над пакетом, который поощряет безналичное обращение и собирается выступить с законодательной инициативой. Это позволит бороться с теневым оборотом. Этот вопрос также обсуждался с Давидом Ананяном.