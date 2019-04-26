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Пользователей Twitter изумила видеозапись листающую Instagram обезьянa


Пользователей Twitter изумила видеозапись, на которой обезьяна с интересом листает публикации в Instagram на смартфоне. Многие в комментариях отметили поразительное сходство с человеком и посчитали это еще одним доказательством верности теории эволюции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Изначально видео было опубликовано на Reddit, но стало вирусным уже после появления в Twitter. Ролик набрал свыше миллиона просмотров. На видео обезьяна довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне — нажимает на фотографии и просматривает видеозаписи в профилях.

Обезьяны довольно часто удивляют пользователей сети своими «человеческими выходками». Согласно научной классификации, люди входят в одно подсемейство вместе с несколькими человекообразными обезьянами.




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