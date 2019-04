Пользователей Twitter изумила видеозапись листающую Instagram обезьянa

Пользователей Twitter изумила видеозапись, на которой обезьяна с интересом листает публикации в Instagram на смартфоне. Многие в комментариях отметили поразительное сходство с человеком и посчитали это еще одним доказательством верности теории эволюции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Изначально видео было опубликовано на Reddit, но стало вирусным уже после появления в Twitter. Ролик набрал свыше миллиона просмотров. На видео обезьяна довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне — нажимает на фотографии и просматривает видеозаписи в профилях.

Обезьяны довольно часто удивляют пользователей сети своими «человеческими выходками». Согласно научной классификации, люди входят в одно подсемейство вместе с несколькими человекообразными обезьянами.

this monkey is like. properly browsing insta and it's messing with me pic.twitter.com/9hFIQWEJsN