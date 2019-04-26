В МИД Армении состоялось обсуждение между правительством и гражданским обществом о реализации дорожной карты соглашения Армения-ЕС

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В МИД Армении 25 апреля при участии правительства и представителей гражданского общества состоялось обсуждение проекта дорожной карты всеобъемлющего соглашения Армения-ЕС в части налогообложения, охраны окружающей среды, деятельности, связанной с изменением климата и развитием сельских общин, защитой потребителей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в обсуждении приняли участие заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц, первый заместитель министра экологии Ирина Капланян, замминистра финансов Арман Погосян, заместитель министра юстиции Виген Кочарян, заместитель председателя ЦБ Вахтанг Абрамян, председатель водного комитета ЭЕБП Вардан Мелконян, руководитель Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Кэ Георгий Аветисян и другие официальные лица и около четырех десятков представителей гражданского общества.

Обсуждение развернулось вокруг глав 2 (”Налогообложение”), 3 (“Окружающая среда”), 4 (“Действия, связанные с изменением климата”), 10 (“Развитие сельского хозяйства и сельских общин”) и 14 (“Защита потребителей”), шаги по реализации положений которых были представлены должностными лицами, координирующими соответствующие сферы. Представители гражданского общества в свою очередь подняли волнующие их вопросы и выступили с видением решения ряда проблем.

В конце заседания обе стороны подтвердили свою готовность продолжить обсуждение в этом формате.