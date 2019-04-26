Назарбаев предложил Евросоюзу присоединиться к интеграции с ЕАЭС

Если бы Европейский союз присоединился к интеграции с ЕАЭС и китайской инициативе нового Шелкового пути, в Евразии была глобальная интеграция, выгодная для всех. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Сейчас президент России Владимир Владимирович Путин говорил о сопряжении ЕАЭС с планом Шелкового пути. Это сопряжение очень важно. В перспективе, если бы Европейский союз присоединился бы к "Одному поясу, одному пути" и ЕАЭС, то это была бы глобальная интеграция на Евразийском большом субконтиненте, выгодная для всех", - сказал Назарбаев, который прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь".

Концепция "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане (старое название столицы Казахстана Нур-Султана) в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.