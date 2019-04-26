Reuters: США начнут сокращение своей дипмиссии в Кабуле в мае

Госсекретарь США Майкл Помпео принял решение начать в конце мая сокращение числа сотрудников дипмиссии США в афганской столице. Как в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, по неназванной причине глава американской дипломатии решил пойти на этот шаг на год раньше запланированного.

По данным агентства, дипмиссия в Кабуле - одно из крупнейших американских дипломатических представительств, посольство США там насчитывает около 1,5 тыс. человек. В результате планируемых изменений ожидается сокращение персонала примерно вдвое, передает Арменпресс.

Представительница Госдепартамента на просьбу агентства прокомментировать данную ситуацию заявила, что приоритетами Трампа являются "окончание войны в Афганистане посредством устойчивого мирного урегулирования и сосредоточение внимания на борьбе с терроризмом". При этом представительница американского дипведомства не пояснила, почему Помпео решил ускорить реализацию плана по сокращению числа дипломатов США в Кабуле.