Премьер-министр считает защиту интеллектуальной собственности одним из приоритетов правительства

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян считает, что наличие в стране идеи, мысли гораздо важнее наличия нефти, газа и золота. Он заявил, что нет большего ресурса, чем человеческий разум.

Как сообщает «Арменпресс», Пашинян выразил такое мнение на конференции, под названием “Значение интеллектуальной собственности для осуществления революции в экономике страны”, посвященной Международному дню интеллектуальной собственности.

“В современном мире интеллектуальная собственность и ее защита являются одной из наиболее актуальных и обсуждаемых тем. События прошлого века привели к тому, что интеллектуальная собственность стала гораздо важнее и ценнее материальных ценностей. Вот почему ни один саммит в любом формате в современном мире, ни одна межгосударственная встреча не упускает из виду проблему защиты интеллектуальной собственности. Это относится не только к творчеству, искусству, а ко всему, потому что нет ничего дороже идеи. Проблема интеллектуальной собственности полностью согласуется с идеологией, основанной на изменениях, произошедших в Армении. На самом деле, что-то не может произойти, если это не произошло в наших умах. Все, что нас окружает, является реальностью, оно существует физически, все это существовало в наших умах, начиная с искусства, с событий в сфере высоких технологий”, - сказал премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что защита интеллектуальной собственности также имеет решающее значение для осуществления экономической революции. Он заметил, что творчество уже не только искусство, а любая экономическая деятельность, прежде всего, творчество, так же и государственное управление. Премьер-министр подчеркнул важность дня и подчеркнул, что для правительства должна быть приоритетом защита интеллектуальной собственности.

“В структуре мировой экономике мы видим, что современная экономика полностью основана на интеллектуальной собственности. Компьютеры, интернет, современные технологии не лежали где-то, где их обнаружили люди, они были созданы в результате работы человеческого разума. И когда мы говорим, что экономическая революция - то, прежде всего, мы имеем в виду это. Сегодня уже не те времена, когда не так важны - есть у нас нефть, газ, молибден или нет. Сегодняшний вопрос таков: есть ли у нас идея и способность интеллектуально работать или нет. Мы заявляем, что нет большего ресурса, чем человеческий разум, нет большей силы, чем человеческое творчество, нет большего потенциала, чем человеческая смелость, которая также является очень важным интеллектуальным инструментом. Сегодня нам нужна большая человеческая смелость, и мы сделали первые шаги этой смелости, чтобы бросить вызов нищете, отчаянию, тупику, в котором, к сожалению, наша страна довольно долго находилась. У нас есть эта идея, воля, эта смелость”, - сказал Пашинян и добавил, что это самая важная гарантия того, что процесс победы армянского народа будет непрерывным.

Премьер-министр заверил, что сегодня Армения обладает достаточным потенциалом для создания интеллектуального богатства и обеспечения безопасности, процветания и будущего страны в этой интеллектуальной сокровищнице.