Встреча с арцахскими победителями и призерами первенства Европы по самбо среди юниоров и молодежи
10:53, 26 Апрель, 2019
5 апреля Президент Бако Саакян встретился с арцахскими победителями и призерами первенства Европы по самбо среди юниоров и молодежи.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха, глава государства поздравил присутствующих и подчеркнул, что успехи арцахских спортсменов и тренеров являются значительным событием в спортивной жизни республики.
Президент отметил, что государство продолжит уделять пристальное внимание вопросам развития спорта и физической культуры в стране.