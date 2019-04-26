Встреча с арцахскими победителями и призерами первенства Европы по самбо среди юниоров и молодежи

5 апреля Президент Бако Саакян встретился с арцахскими победителями и призерами первенства Европы по самбо среди юниоров и молодежи.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха, глава государства поздравил присутствующих и подчеркнул, что успехи арцахских спортсменов и тренеров являются значительным событием в спортивной жизни республики.

“Хочу с удовлетворением отметить, что Арцах уже стал спортивной страной и достойно представлен на международных площадках в разных видах спорта. Это воодушевляет и в тоже время обязывает. Воодушевляет, потому что каждая победа придает мощный стимул спортсменам, тренерам, обществу. Обязывает, потому что после каждой победы необходимо не только сохранять достижения, но и развивать и приумножать их”, - подчеркнул в своем выступлении Бако Саакян.Президент отметил, что государство продолжит уделять пристальное внимание вопросам развития спорта и физической культуры в стране.