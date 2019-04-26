Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский отправился на два дня отдыхать в Турцию. Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в пятницу в Facebook.
"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через два дня - назад. За четыре месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!", - написал Зеленский.
Ежегодный фестиваль "Весело", который организует студия "Квартал 95", пройдет уже в 15-й раз. С 30 апреля по 7 мая его участников и гостей принимает турецкий Бодрум.
- 12:04 Пользователей Twitter изумила видеозапись листающую Instagram обезьянa
- 11:54 В США планируют запустить спутник с помощью напечатанной на 3D-принтере ракеты
- 11:48 Умерла Элина Быстрицкая
- 11:33 Назарбаев предложил Евросоюзу присоединиться к интеграции с ЕАЭС
- 11:19 Reuters: США начнут сокращение своей дипмиссии в Кабуле в мае
- 11:07 Президент Шри-Ланки обвинил правительство в неспособности предотвратить теракты
- 10:53 Встреча с арцахскими победителями и призерами первенства Европы по самбо среди юниоров и молодежи
- 10:50 Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию
- 10:45 Никол Пашинян представил подробности своего заявления о создании 50 тысяч новых рабочих мест
- 10:39 В Нур-Султане прошло заседание ассоциации военных вузов стран СНГ
- 10:35 "Бестселлер Еревана": на первом мест книга “Девушка, очнись!”. Март 2019
- 10:29 Комитет НС организовал дискуссию по вопросам госзакупок
- 10:25 Reuters: порядка 10 тыс. военных охраняют на Шри-Ланке мечети в день пятничной молитвы
- 10:01 Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме
- 09:58 Макрон заявил, что пока не думает о следующих президентских выборах
- 09:51 Китай приветствует участие всех стран в инициативе "Один пояс, один путь"
- 09:49 В Нью-Дели состоялась конференция по вопросу Геноцида армян
- 09:47 В парламенте штата Калифорния состоялось мероприятие, посвященное 104-й годовщине Геноцида армян
- 09:45 Трамп выступил за отказ от ядерных вооружений
- 09:42 Рынок молочной продукции нуждается в государственной поддержке: Государственный министр Арцаха созывает расширенные консультации
- 09:37 Сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили и предотвратили попадание нескольких запрещенных предметов в УИУ
- 09:10 Лена Назарян не исключает, что после принятия законопроекта выяснятся новые пострадавшие 1-2 марта
- 09:09 Европейские индексы - 25-04-19
- 09:08 Американские индексы - 25-04-19
- 09:06 Цены на цветные металлы - 25-04-19
- 09:05 Цены на драгоценные металлы выросли - 25-04-19
- 09:04 Цены на нефть - 25-04-19
- 25.04-21:33 Армения намерена и впредь вносить свой посильный вклад в санкционированные ООН миротворческие начинания: Давид Тоноян
- 25.04-21:16 Предстоящие на 26 апреля мероприятия
- 25.04-21:11 АРФД изберет новый состав Верховного органа
- 25.04-21:05 Мы постараемся не подвести генсека ОБСЕ в вопросе урегулирования нагорно- карабахского конфликта: Захарова
- 25.04-20:01 Премьер-министр Армении принял первого заместителя мэра Лиона Жоржа Кепенекяна
- 25.04-19:38 Вице-премьер Мгер Григорян и Дирк Шатшнайдер обсудили возможности развития сотрудничества между Арменией и Германией
- 25.04-19:12 Никол Пашинян присутствовал на панихиде по Тиграну Фарманяну
- 25.04-19:09 Делегация Арцаха в Уругвае приняла участие в мероприятиях, посвященных 104-ой годовщине геноцида армян
12:34, 23.04.2019
Просмотрели 4037 раз Делегация во главе с министром обороны Армении принимает участие в международной конференции в Москве
12:58, 23.04.2019
Просмотрели 3268 раз Самолет Nordwind Airlines экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажирки, гражданка Армении скончалась
14:03, 23.04.2019
Просмотрели 2692 раз Армения откажется от участия в Олимпийских играх в Токио - 2020 с “Уайлд кард”
13:20, 23.04.2019
Просмотрели 2599 раз В постоянной комиссии по финансово-кредитным и экономическим вопросам Совета старейшин Еревана - новый председатель
15:23, 23.04.2019
Просмотрели 2586 раз Парламент Ирана ратифицировал законопроект о признании CENTCOM террористами