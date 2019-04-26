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Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию


Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский отправился на два дня отдыхать в Турцию. Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в пятницу в Facebook.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через два дня - назад. За четыре месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!", - написал Зеленский.

Ежегодный фестиваль "Весело", который организует студия "Квартал 95", пройдет уже в 15-й раз. С 30 апреля по 7 мая его участников и гостей принимает турецкий Бодрум.

 




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