В Нур-Султане прошло заседание ассоциации военных вузов стран СНГ

Заседание ассоциации высших военно-учебных заведений стран СНГ прошло в Нур-Султане. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ.

"В городе Нур-Султане, столице Республики Казахстан, состоялось организационное заседание Ассоциации высших военно-учебных заведений государств-участников Содружества независимых государств", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в работе ассоциации приняли участие представители 18 военных вузов из России, Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Белоруссии. Участники заседания рассмотрели вопросы организации и функционирования ассоциации, приоритетные направления работы, механизмы обмена опытом и внедрения передовых технологий подготовки кадров.

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин рассказал, что ассоциация была создана для координации взаимодействия военных вузов государств-участников СНГ по вопросам подготовки военных, научных и научно-педагогических кадров, осуществления профессиональной переподготовки и проведения научных исследований.