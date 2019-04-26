Комитет НС организовал дискуссию по вопросам госзакупок

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 25 апреля Постоянный комитет по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту Национального собрания Республики Армения под председательством Мхитара Айрапетяна провел рабочую дискуссию с руководителями культурных центров столицы по вопросам, связанным с закупками.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Национального собрания Республики Армения, глава комитета отметил, что главная цель - поднять проблемы в этой сфере и попытаться, совместно с правительством, дать им законодательные решения.

По словам директора Ереванского театра кукол Рубена Бабаяна, действующий закон “О закупках” не регулирует сферу, а создает препятствия, не учитывает особенности сферы.

Выступающий выделил из вопросов процесс организации конкурса, который, по его словам, не обеспечивает приобретение качественных товаров. Закон запрещает называть страны- производители товаров и организации.

Рубен Бабаян отметил, что закон не содержит понятия “надежный партнер”, и предложил изучить мировой опыт. По его словам, необходимо отделить постановочные расходы и выделить их в отдельную строку, отдавая 30% от общего театрального бюджета на спектакли.

Министр финансов Республики Армения Атом Джанджугазян отметил, что казначейская система осуществляет содержание и координацию государственных фондов в соответствии с положениями закона. По его словам, документ разработан с учетом богатого международного опыта. Министр считает покупку у одной организации рискованной.

Министр финансов выразил готовность обсудить предложения и найти решения в узких профессиональных рамках.

По словам Мхитара Айрапетяна, правительство осуществляет в сфере закупок четкие надзорные функции и обеспечивает их прозрачность.

Было отмечено, что обсуждения, организованные по инициативе комиссии, будут продолжены.