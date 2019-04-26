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Reuters: порядка 10 тыс. военных охраняют на Шри-Ланке мечети в день пятничной молитвы


Около 10 тыс. военнослужащих развернуты в пятницу на Шри-Ланке у мечетей и других религиозных мест. Как сообщает информационное агентство Reuters, власти опасаются возможных терактов после воскресных взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли порядка 250 человек.

Накануне министр мусульманских религиозных дел Шри-Ланки Абдул Халим Мохамед Хашим призвал последователей ислама этого островного государства не проводить 26 апреля традиционную пятничную молитву в мечетях, а провести ее дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кардинал Малколм Ранджит в свою очередь призвал и христианских священников пока не проводить мессы до улучшения ситуации. "Безопасность важна", - отметил священнослужитель.

 




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