Макрон заявил, что пока не думает о следующих президентских выборах

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ему некогда думать о президентских выборах 2022 года, так как он занят текущими делами. Такое признание он сделал в четверг на пресс-конференции в Париже по итогам национальных дебатов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Меня сейчас не интересуют следующие выборы, я хочу справиться с текущими делами, - сказал Макрон в ответ на вопрос журналиста. - Мне важно выполнить мой нынешний мандат, поэтому следующие выборы меня не занимают".

Эмманюэль Макрон был избран на пост президента Франции в мае 2017 года. В 39 лет он стал самым молодым главой государства в истории Французской Республики.

Пресс-конференция Макрона была посвящена реформам, которые планирует провести правительство в ответ на социальные протесты движения "желтых жилетов". Часть его участников выступили с требованиями отставки Макрона и главы правительства Эдуара Филиппа.

Во время общения с прессой Макрон вновь выступил за реформу Шенгенской зоны. По его мнению, Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает. "Необходимо глубоко реорганизовать Шенген, даже если это придется сделать с участием меньшего числа стран", - сказал Макрон. Он упрекнул ряд государств Шенгенской зоны, не называя их поименно, в "недостаточной солидарности" в области миграционной политики.