Инициатива "Один пояс, один путь" не является закрытым клубом, Пекин приветствует участие всех желающих стран, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе церемонии открытия международного форума "Один пояс, один путь", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Один пояс, один путь" - это не закрытый эксклюзивный клуб… Вместе мы создадим новые возможности для сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Председатель КНР подчеркнул, что инициатива направлена на постоянное расширение практического сотрудничества и коммуникации, на то, чтобы совместно бороться с рисками и вызовами, а также на достижение общего развития.

Второй форум "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 25-27 апреля, в нем принимают участие 37 лидеров государств и правительств, включая российского президента Владимира Путина. Для участия в форуме в Пекин также приехали директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Председательствовать на всех мероприятиях форума с участием лидеров будет Си Цзиньпин, по завершению форума китайский лидер также подведет его итоги.

Концепция "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане (старое название столицы Казахстана Нур-Султана) в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.