В парламенте штата Калифорния состоялось мероприятие, посвященное 104-й годовщине Геноцида армян

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В парламенте штата Калифорния 22 апреля, по инициативе армянской законодательной группы Калифорнии, состоялось официальное мероприятие, посвященное 104-й годовщине Геноцида армян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и общественной дипломатии МИД РА, в ходе последовавшей за мероприятием пресс-конференции выступили члены армянской законодательной группы Калифорнии, а также генеральный консул РА Армен Байбурдян, который представил международные усилия Армении в деле предотвращения геноцида.

Затем в нижней палате парламента штата Калифорния была представлена резолюция о признании Геноцида армян членом парламента Луз Ривас (Luz Rivas). Законодательную инициативу поддержали все парламентские группы Калифорнии.

В своем выступлении посол Байбурдян сказал: “Признание Калифорнией Геноцида армян и принятие нынешней резолюции символизируют справедливость. Это мощный сигнал всему миру, что геноцид и преступления против человечества никогда не должны быть найдены в будущем”.

В тот же день сенат Калифорнии единогласно принял резолюцию о Геноциде армян, представленную сенатором Андреасом Боргеасом. В ходе заседания прозвучали речи, осуждающие Геноцид армян.

После заседаний двух палат парламента состоялась официальная встреча Законодательной группы Армении в Калифорнии, в которой приняли участие губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, сенатор штата Калифорния Тони Аткинс, парламентарии, официальные лица и представители армянской общины.