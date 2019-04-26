Трамп выступил за отказ от ядерных вооружений

США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия, считает президент Дональд Трамп, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее CNN со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту США Дональду Трампу варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая.