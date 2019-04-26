Сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили и предотвратили попадание нескольких запрещенных предметов в УИУ

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В период с 12 по 20 апреля 2019 года сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили и запретили использование ряда запрещенных предметов в уголовно-исполнительных учреждениях. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей Министерства юстиции РА.

В частности, 20 апреля, в 09.15, Главное управление полиции Республики Армения обнаружило гражданина Республики Либерия и Королевства Швеция, который с 26 декабря 2009 года был объявлен в международный розыск, и доставило в пенитенциарное учреждение Армавира, где, во время досмотра в правом колесе его чемодана была обнаружена черная подозрительное вещество весом 0,9 грамма. Найденное было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Подготавливаются материалы дела.

19 апреля в 23:35 сотрудники УИУ “Ванадзор” Министерства юстиции РА, при проведении оперативных мероприятий, подвергли обыску приглашенного стоматолога М.В. В результате обыска под брючным ремнем был обнаружен один мобильный телефон, одно зарядное устройство и один наушник, которые М.В. собирался передать осужденному Л. Подготавливаются материалы дела.

18 апреля, около 16:40, сотрудники УИУ “Нубарашен” Министерства юстиции Армении при проведении оперативных мероприятий обыскали передачу, которую гражданин Г.Д. должен был передать задержанному Г.Н. в результате обыска в банке с джемом были обнаружены и конфискованы 17 капсул общим весом 14,3 грамма. Обнаруженное было направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Подготавливаются материалы дела.

17 апреля, около 13:45, сотрудники уголовно-исполнительного учреждения “Артик”, при реализации оперативных мероприятий, подвергли обыску передачу гражданина К.Дж., адресованную арестованному М.Н. В результате осмотра из 0,5 кг шоколадных конфет было обнаружено и изъято 11 конфет, среди 5 из которых была темно-коричневая, жесткая масса весом 78,14 грамма, а в остальных 6-и - белая, жесткая масса общим весом 38 граммов. Обнаруженное было направлен на судебно-медицинскую экспертизу.Подготавливаются материалы дела.

12 апреля, около 12:30, сотрудники УИУ “Нубарашен” Министерства юстиции РА задержали гражданина М.Д., прибывшего с кратким визитом к арестованному С.Г. Под рубашкой М.Д была обнаружена подозрительная растительная масса, упакованная в прозрачную липкую ленту, общим весом 26,9 грамма. Обнаруженное было направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Подготавливаются материалы дела.