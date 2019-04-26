Европейские индексы - 25-04-19

МОСКВА, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.25% и составил 12282.60 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.33% и составил 5557.67 пункта, британский FTSE снизился на 0.50% и составил 7434.13 пункта, а российский RTSI снизился на 1.42% и составил 1245.98 пункта.