Европейские индексы - 25-04-19
МОСКВА, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.25% и составил 12282.60 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.33% и составил 5557.67 пункта, британский FTSE снизился на 0.50% и составил 7434.13 пункта, а российский RTSI снизился на 1.42% и составил 1245.98 пункта.
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- 09:09 Европейские индексы - 25-04-19
- 09:08 Американские индексы - 25-04-19
- 09:06 Цены на цветные металлы - 25-04-19
- 09:05 Цены на драгоценные металлы выросли - 25-04-19
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