Цены на цветные металлы - 25-04-19

ЛОНДОН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.53% и составила 1862.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.96% и составила 6380.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.36% и составила 1918.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.96% и составила 12330.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.51% и составила 19600.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.40% и составила 2745.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.