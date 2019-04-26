Лена Назарян не исключает, что после принятия законопроекта выяснятся новые пострадавшие 1-2 марта

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В правительстве Армении началось обсуждение законопроекта «О помощи пострадавшим во время событий, произошедших 1-2 марта 2008 года в Ереване», который был разработан вице-спикерами Национального Собрания Леной Назарян и Аленом Симоняном, и который определяет форму, размер и порядок оказания помощи. В интервью «Арменпресс» вице-спикер НС Лена Назарян представила подробности законопроекта, принятого 23 апреля, в первом чтении в НС.

“Помощь будет оказана наследникам жертв, тем, кто получил тяжелые и умеренные травмы. Контактная информация доступна для правоохранительных органов. Кроме того, не исключено, что люди, которые ранее избегали сообщать о состоянии своих травм, представят обоснованные доказательства. Они также будут участвовать в качестве свидетелей, когда они расскажут, как это произошло, где, при каких обстоятельствах. Это также поможет раскрыть дело 1 марта. В справке, предоставленной Специальной следственной службой насчитывается 63 человека, но, я думаю, что пострадавших больше”, - сказал Назарян.

Она отметила, что решением правительства будет установлена форма предоставления помощи, но не исключено, что она будет не только финансовой.

“Я специально не предлагала, чтобы помощь была только финансовой, хотя понимаю, что ожидание - это в основном вопрос финансовой поддержки, но я не сосредоточилась на этом, потому что правительство может предложить другой вариант, который приемлем и будет обсуждаться. Например, у родственников пострадавших есть проблемы со здоровьем. В течение 11 лет они игнорировались, причем общественное внимание к проблеме вызвало очень глубокие психологические проблемы. Я надеюсь, что теперь забота государства предоставит им некоторое утешение, и дело расследуется. Есть политическая воля, чтобы раскрыть детали дела, дать правовую оценку прозрачному, справедливому судебному разбирательству. Все это, конечно, поможет людям со спокойной совестью получить эту поддержку, потому что если бы не было процесса, связанного с правосудием, люди не были бы так готовы принять эту помощь”, - сказала вице-спикер парламента.

Законопроект пройдет второе чтение в Национальном собрании в мае. После принятия исполнительный орган должен будет принять соответствующее решение в течение трехмесячного срока. Что касается сроков, Лена Назарян отметила, что нет необходимости торопиться и срочно обсуждать законопроект.

“Правительство сделает это намного раньше, и мы уже работаем с членами правительства над проектом правительственного постановления. Ничего не запаздывает, правительству потребуется время для разработки решения, потому что должны быть найдены ответы на различные вопросы. Есть много вопросов, на которые мы должны ответить. Мы также избежали критики, которая обычно возникает, когда вы говорите, почему все проекты проводятся в 24-часовом режиме. Депутатам должна быть предоставлена возможность ознакомиться с проектом и внести предложения”, - сказала Лена Назарян.

Норайр Шогикян