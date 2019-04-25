Армения намерена и впредь вносить свой посильный вклад в санкционированные ООН миротворческие начинания: Давид Тоноян

Министр обороны Республики Армения Давид Тоноян 25 апреля выступил с речью в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в своем выступлении Тоноян отметил:

“Уважаемые коллеги, друзья, дамы и господа,

Прежде всего, хотелось бы поблагодарить Mинистерство обороны Российской Федерации и лично Министра обороны - генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича за приглашение принять участие в работе ставшей уже традиционной Московской конференции по международной безопасности. Обсуждение самых насущных глобальных и региональных проблем и вопросов, обмен взглядами на формирование международной безопасности исключительно важно в контексте повышения уровня предсказуемости в международных отношениях.

Тема сегодняшнего пленарного заседания является логическим продолжением и дальнейшим развитием прошлогоднего обсуждения подходов к решению глобальных и региональных проблем, а также инициативы Генерального Секретаря ООН активизации участия в операциях ООН по поддержанию мира, так называемое A4P.

Все мы с большой тревогой отмечаем нарастающую в последнее время эскалацию напряженности в межгосударственных отношениях, деградацию механизмов обеспечения безопасности, заметное расширение конфликтных зон вследствие обострения внутригосударственных кризисов, прежде всего на этнической и конфессиональной почве.

В то же время наш мир стал более взаимосвязанным, когда любая нестабильность в том или ином регионе чревата негативными последствиями во всем мире. В такой ситуации разделение угроз миру и стабильности на регионы весьма условно.

Вышеупомянутые обстоятельства поставили перед всей международной общественностью задачи динамичного развития и создали предпосылки для пересмотра подходов и критериев миротворческой деятельности, которые в их нынешнем виде, как и было представлено в Декларации о совместных обязательствах в отношении операций ООН по поддержанию мира, с учетом происшедших коренных изменений в сфере антикризисного управления, заметно устарели. Сказанное предполагает возобновление дискурса о легитимности миссии, взаимодействии с партнерами по миссии, а также составе международных сил и правилах их задействован либо примирения.

Легитимность - это условие, основанное на восприятии конкретными аудиториями законности, морали или правильности ряда действий, и занимает центральное место в задачах миротворчества, имея два ключевых аспекта: легитимность правительства принимающей страны и легитимность международной миссии. В частности, при участии в международных миротворческих миссиях международное сообщество должно строго придерживаться двух основополагающих принципов ООН:

Международная миссия должна проводиться как минимум с согласия законных властей принимающей страны. Миротворческие силы выполняют задачи по предназначению без предубеждений и абсолютно беспристрастно.

Не менее актуальное значение имеет задача взаимодействия между различными партнерами или, по крайней мере, заинтересованными сторонами по миссии. В этом контексте особая важность придается фактору налаживания сотрудничества или координации действий между различными акторами, который является одним из ключевых условий для успешного выполнения и завершения любой миротворческой деятельности.

И наконец, миротворческие силы должны обладать рационализированным мандатом и составом и быть готовыми к любому развитию событий, действуя исключительно в рамках международного гуманитарного права и возложенных на них задач и обязательств. Тем более, что сегодня традиционное миротворчество всё более и более соответствует многоаспектному, когда вместо чисто военных задач во главу угла ставятся разноплановые задания, военный контингент уступает место смешанному военно-полицейско-гражданскому персоналу, и косвенная роль миротворческих сил в политических процессах сменяется самым прямым вовлечением.

С учетом вышесказанного, полагаю, что основными тенденциями в развитии международных миротворческих сил должны быть:

уточнение правового статуса миротворцев для каждой отдельной миссии;

создание механизмов координации, то есть синхронизации или, по крайней мере, так называемой деконфликтации действий всех вовлеченных сторон;

формирование, обучение, оснащение и операционное слаживание интегрированных военно-полицейско-гражданских команд;

постоянное повышение профессионализма и этно-культурно-религиозной осведомлённости миротворцев;

создание гибких возможностей для правил задействования миротворческих сил;

прозрачность и постоянный мониторинг их деятельности;

координация материально-технического обеспечения национальных контингентов или групп с наибольшим применением принципа распределения второстепенных ролей и использованием услуг местных подрядчиков;

повышение транспорентности функционально-стоимостных показателей финансовых затрат миротворческих миссий;

использование передовых технологий.

Совпадение интересов и целей в сфере обеспечения международной безопасности диктует постоянное развитие своих индивидуальных и коллективных потенциалов для поддержания мира и стабильности, как мировыми и региональными державами, так и странами с ограниченными военными возможностями. Армения также придерживается данного подхода. Уже более двух десятилетий, находясь в нестабильной и непредсказуемой безопасностной обстановке, когда понятия “война и мир” весьма шатки, Армения, в ногу с последовательным развитием оборонного потенциала, развивает национальные возможности по поддержанию мира и международной безопасности.

Армения, будучи страной, на практике познавшей цену международной безопасности и стабильности, за последние 15 лет накопила солидный опыт в сфере миротворчества, приобретение которого началось в Косово и Ираке. В настоящее время армянские миротворческие силы представлены в четырех международных миссиях.

Мы также продемонстрировали последовательную приверженность делу оказания помощи для обеспечения позитивных изменений в регионах, затронутых полномасштабным кризисом, что отразилось в нашей недавно начатой Национальной гуманитарной миссии в Сирии, решение на проведение которой было принято в соответствии с официальным обращением принимающей стороны - сирийского правительства, и просьбой армянской общины г.Алеппо и их религиозных лидеров, при содействии Министерства обороны Российской Федерации, за что мы очень благодарны российскому Правительству. В частности, размещение в указанном регионе армянского гуманитарного контингента обосновано историческим фактором армянского присутствия на Ближнем Востоке с незапамятных времен и стремлением сохранить наши корни на Ближнем Востоке, с учетом горького опыта прошедших десяти с лишним лет нестабильности, следствием чего стал массовый исход армян из Ирака.

Состав гуманитарной миссии включает медицинский персонал и специалистов по разминированию, которые в сотрудничестве с российскими коллегами оказывают помощь пострадавшему от многолетней войны населению Сирийской Арабской Республики.

Республика Армения намерена и впредь вносить свой посильный вклад в санкционированные ООН миротворческие начинания различного формата, проводимые в различных географических, климатических, этноконфессиональных операционных средах. Для этого мы готовы задействовать весь имеющийся у нас потенциал и, прежде всего, полевой госпиталь и специалистов по борьбе с самодельными взрывными устройствами.

В заключение хочется заверить, что Армения выступает поборником равнозначного применения норм международного права и права свободного выбора, разумной глобализации и архитектуры международной безопасности, основанной на воздержании от политики “с позиции силы” и максималистских подходов, риторики ненависти и воинственных заявлений.

Как говорил один из ведущих экспертов по международным отношениям, “Стараясь претворить в жизнь свои идеалистические и реалистические цели во внешней политике, государствам следует совместить свою мощь с моральными принципами, а веру в свою правоту - умерить благоразумием”.

Благодарю за внимание”.