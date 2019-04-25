АРФД изберет новый состав Верховного органа

23-я Высшее собрание Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн” Армении, которое начнется 26 апреля, рассмотрит деятельность партии за последний год, определит предстоящую стратегию и изберет новый состав Высшего органа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе АРФД, на встречу также приглашены представители организационных структур партии за рубежом.