АРФД изберет новый состав Верховного органа
23-я Высшее собрание Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн” Армении, которое начнется 26 апреля, рассмотрит деятельность партии за последний год, определит предстоящую стратегию и изберет новый состав Высшего органа.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе АРФД, на встречу также приглашены представители организационных структур партии за рубежом.
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