Вице-премьер Мгер Григорян и Дирк Шатшнайдер обсудили возможности развития сотрудничества между Арменией и Германией

Вице-премьер Мгер Григорян принял делегацию во главе с руководителем департамента Восточной Европы и Южного Кавказа федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Дирком Шатшнайдером. На встрече присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Армении Матиас Кислер.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, приветствуя гостей, вице-премьер высоко оценил существующее между двумя странами сотрудничество и поддержку федерального правительства в социально-экономическом развитии Армении. В контексте развития страны Мгер Григорян также подчеркнул важность деятельности в Армении двух немецких агентств - Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) и банка KfW. Говоря о текущих программах двух структур, вице-премьер особо подчеркнул важность осуществляемых в области энергетики, управления водными ресурсами и сельскохозяйственного страхования программ, необходимость их продолжительности, а также с удовлетворением отметил эффективность программ юридических консультаций.

Вице-премьер также представил проект создания Национального венчурного фонда для реализации идей, основанных на высокотехнологичном предпринимательстве, инновациях и цифровых решениях, где также ожидается сотрудничество с немецкой стороной.

Поблагодарив за прием, Дирк Шатшнайдер отметил, что встреча является хорошей возможностью для того, чтобы еще раз пересмотреть повестку сотрудничества и наметить возможности дальнейшего развития отношений.

Собеседники двусторонне отметили важность деятельности Армяно-германской межправительственной комиссии по финансово-экономическому и техническому сотрудничеству и коснулись подготовки к организации следующего заседания комиссии, подчеркнув необходимость активизации этой платформы.