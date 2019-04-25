Никол Пашинян присутствовал на панихиде по Тиграну Фарманяну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в церкви Св. Ованеса присутствовал на панихиде по главному редактору газеты «Айастани Анрапетутюн» (Республика Армения), Заслуженному журналисту Армении Тиграну Фарманяну. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр выразил соболезнования родным Тиграна Фарманяна.

Напомним, что после продолжительной болезни заслуженный журналист Армении Тигран Фарманян скончался утром 24 апреля.