Делегация Арцаха в Уругвае приняла участие в мероприятиях, посвященных 104-ой годовщине геноцида армян

Делегация Республики Арцах, возглавляемая министром иностранных дел Масисом Маиляном, в рамках рабочего визита в Восточную Республику Уругвай приняла участие в ряде мероприятий, посвященных 104-ой годовщине Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в частности, 23 апреля делегация приняла участие в организованном в Монтевидео марше памяти, который завершился митингом. На митинге выступил министр Маилян.

Обращаясь к участникам митинга, глава МИД Республики Арцах подчеркнул, что международное признание Арцаха имеет экзистенциальное значение. Масис Маилян отметил, что диаспорским организациям следует, наряду с вопросом признания Геноцида армян, рассматривать также вопрос международного признания Республики Арцах в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности.

24 апреля делегация приняла участие в митингах, организованных на площадях “Свобода” и “Армения” Монтевидео.

Министр Маилян выступил на мероприятии, состоявшемся на площади “Армения”, на котором присутствовали представители исполнительной и законодательной властей Уругвая, аккредитованные в стране дипломаты, члены армянских организаций и представители духовенства.

В своей речи министр иностранных дел Арцаха подчеркнул важность признания и осуждения геноцида армян с точки зрения предотвращения новых геноцидов, а также выразил благодарность народу и властям Уругвая за предоставление убежища армянам, спасшимся от геноцида, и за признание первыми факта геноцида армян. Министр высоко оценил беспрецедентный шаг тогдашних властей Уругвая, который доказал приоритетную значимость для уругвайцев прав человека и справедливости.

В тот же день делегация Арцаха приняла участие в мероприятии в парламенте Уругвая, посвященном Геноциду армян, которое было организовано совместными усилиями председателя Палаты представителей парламента Сесилии Ботино и комитета “Ай Дат”.