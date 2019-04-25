Постпред Армении при ООН в Генассамблее коснулся Дня памяти жертв Геноцида армян

Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян 24 апреля принял участие в пленарном заседании Генеральной Ассамблеи под названием «Международный день дипломатии за мир и мультилатерализм».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, отметив важность, придаваемую Арменией многостороннему международному сотрудничеству, Маргарян подчеркнул, что «армянский народ в Армении и во всем мире сегодня чтит память жертв Геноцида армян». Отметив, что 24 апреля представляет собой одну из самых страшных страниц в истории двадцатого века, когда 104 года назад армянский народ подвергся геноциду, Мгер Маргарян подчеркнул, что Геноцид армян является ярким напоминанием о том, в какой степени человечество может быть обесценено в условиях международного кризиса и отсутствия многосторонних стабильных структур.

Постоянный представитель Армении отметил, что «Армения несет особую ответственность за продвижение повестки в области прав человека, особенно в предотвращении преступлений против человечности и массовых преступлений». Он подчеркнул, что Армения полна решимости приложить усилия для укрепления международных структур, предотвращения ненависти и экстремизма в мире и защиты прав и достоинства человека.