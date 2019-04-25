Ереван и Лион будут реализовывать новые программы: переход от «романтизма» к «прагматизму»

Мэр Еревана Айк Марутян принял делегацию, возглавляемую первым заместителем мэра Лиона Жоржем Кепенекяном, прибывшую в Ереван с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, подчеркивая важность реализованных между Ереваном и Лионом программ, в частности создание армяно-французского специализированного учебного центра, строительство «Парка Лиона», различные инициативы по технической и экспертной поддержке и обмену опытом, Айк Марутян отметил, что между двумя городами должна быть повышена эффективность сотрудничества.

«Ереван действительно заинтересован в расширении и развитии армяно-французского децентрализованного сотрудничества, и здесь мы видим большие перспективы. Мы также разработали ряд инвестиционных проектов для Еревана и будем благодарны за Вашу поддержку в привлечении потенциальных инвесторов из Лиона. Мы готовы также обсудить и поддержать реализацию инвестиционных проектов, предложенных лионскими предпринимателями», - отметил Айк Марутян, выразив свою готовность содействовать дальнейшему развитию установленного двустороннего взаимодействия.

Выразив благодарность за готовность расширять сотрудничество, Жорж Кепенекян, в свою очередь, отметил, что необходимо придать новый импульс двусторонним отношениям.

«Нам следует перевести наше сотрудничество в более прагматичную фазу, и для этого имеются все предпосылки. Я уверен, что мы сможем реализовать новые проекты, важные для двух городов, а программы по обмену опытом в свою очередь откроют новые возможности», - отметил Жорж Кепенекян.

Заместитель мэра представил систему управления городом, отметив, что Лион считается «столицей оппозиции». Жорж Кепенекян также отметил, что установленный в Лионе мемориал памяти жертв Геноцида армян еще раз подтверждает позицию французского народа в вопросе признания и осуждения геноцидов.

Коснувшись новых направлений сотрудничества, стороны подчеркнули важность реализации программ, направленных на развитие сфер здравоохранения (повышения эффективности работ в поликлиниках), высшего образования, культуры и туризма.