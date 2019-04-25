МО Арцаха опровергает провокационную дезинформацию Азербайджана и призывает воздержаться от тактики эскалации региона

Министерство обороны Республики Арцах назвало очередной дезинформацией распространяемую некоторыми азербайджанскими СМИ информацию о том, что якобы армянские ВС 24 апреля, в районе 17:30, и 25 апреля, в районе 15:20, открыли огонь по восточному направлению линии соприкосновения, в сторону приграничного села Чирагли, в результате чего несколько девушек в возрасте от 4 до 13 лет во дворе одного из сельских домов оказались под огнем. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах.

“Министерство обороны Республики Арцах не только категорически опровергает эту информацию, распространяемую азербайджанской стороной, но и считает ее провокационной, а также выражает готовность, в случае необходимости, в хронологическом порядке представить внимания широкой общественности видеозаписи фиксированной системы видеонаблюдения с вышеупомянутых позиций”, - говорится в сообщении.

В то же время командование ВС Арцаха, оставаясь верными режиму прекращения огня, призвало азербайджанскую сторону воздерживаться от недальновидной тактики искусственной эскалации ситуации на линии соприкосновения, и продолжать сохранять конструктивную позицию.