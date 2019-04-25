Президент Арцаха встретился с молодыми актерами Степанакертского государственного драматического театра им.Ваграма Папазяна

Президент Республики Арцах Бако Саакян 25 апреля встретился с молодыми актерами Степанакертского государственного драматического театра им.Ваграма Папазяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся театральной жизни республики.

Президент с удовлетворением отметил, что в Арцахе уже сформировалась группа талантливых молодых актеров, что является важной основой будущего театра.