Пашинян назвал заявление Эрдогана крайне ненавистнической речью и призвал мир не молчать

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 24 апреля новым уровнем отрицания Геноцида армян и “оправдания резни нации”. Глава Армении призвал международное сообщество отреагировать на ненавистнические высказывания президента Турции. Пашинян ответил на заявление Эрдогана от 24 апреля.

В день памяти, когда армяне всего мира отмечали 104-ю годовщину Геноцида армян, турецкий лидер вновь отрицал величайшее преступление 20-го века и назвал его “депортацией армян 1915 года”.

“Называть все армянское население Османской империи, которое было осуждено на массовое уничтожение и марши смерти, «армянскими ордами и их сторонниками», убить 1,5 миллиона человек и назвать это «самым логичным поведением» является не только новым уровнем отрицания, но и оправданием резни всей нации”, - как сообщает Арменпресс, написал премьер-министр Пашинян в своем микроблоге в Twitter.

«Сделанное 24 апреля подобное заявление Эрдогана является глубоким оскорблением армянского народа и всего человечества, а также крайне ненавистнической речью. Мир не должен молчать», - добавил Пашинян.