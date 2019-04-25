Зеленский: последствия нового языкового закона на Украине сложно спрогнозировать

Законопроект о языке, который в четверг приняла Верховная рада, не прошел достаточно широкого обсуждения с общественностью, а его последствия для страны сложно спрогнозировать. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил победитель президентской кампании Владимир Зеленский.

"Закон принят без предварительного, достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона внесено более 2 тыс. поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона. Окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен", - написал он на странице в Facebook.

Зеленский пообещал после вступления в должность президента тщательно проанализировать этот закон, чтобы убедиться, "что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины", а по итогам "реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины".

Положения принятого 25 апреля документа предусматривают, что все граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.