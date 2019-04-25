Международная группа ученых впервые синтезировала противоопухолевое вещество, называемое кедарцидином. Это соединение эффективно в борьбе против опухолевых клеток, а также устойчивых к антибиотикам бактерий. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи определили молекулярную структуру кедарцидина лишь через 10 лет после его нахождения в природе. Соединение было извлечено из образцов почвы в Индии около 30 лет назад.

По мнению специалистов, полученные результаты помогут разработать новое поколение антибиотиков и противоопухолевых агентов.