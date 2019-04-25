Красота из грязи - художница создает шедевры с помощью земли
Филиппинская художница смешивает с водой глину, минералы и другие виды горной почвы, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Земля, глина и минералы отлично заменяют художнице акрил и масло, которые трудно достать в этом регионе.
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