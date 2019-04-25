Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

Красота из грязи - художница создает шедевры с помощью земли


Филиппинская художница смешивает с водой глину, минералы и другие виды горной почвы, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Земля, глина и минералы отлично заменяют художнице акрил и масло, которые трудно достать в этом регионе.




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