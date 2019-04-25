Хозяйствующие субъекты могут осуществить процесс внедрения ККА в соответствии с требованиями правительства РА

Комитет государственных доходов Республики Армения заявляет, что для обеспечения обязательного применения контрольно-кассовых аппаратов, установленных частью 5 статьи 457 Налогового кодекса РА, необходимо около 11 000 ККМ.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе КГД Армении, для удовлетворения спроса в рамках либерализации рынка контрольно-кассовых аппаратов хозяйствующие субъекты могут осуществить процесс внедрения контрольно-кассовых аппаратов в соответствии с требованиями правительства Армении. Требования к контрольно-кассовым аппаратам установлены постановлением правительства РА от 05.10.2017 г. N 1318-Н “Об утверждении порядка регистрации и снятия с регистрации контрольно-кассовых аппаратов и правил применения контрольно-кассовых аппаратов”.

Для проверки соответствия контрольно-кассовых аппаратов и их программного обеспечения установленным техническим требованиям необходимо в максимально сжатые сроки представить соответствующие устройства и их технические документы в Государственную некоммерческую организацию “Офис внедрения контрольно-кассовых аппаратов”.