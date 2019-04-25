Бритни Спирс впервые после выписки из психиатрической клиники обратилась к поклонникам

Американская певица Бритни Спирс впервые после выписки из клиники появилась на публике и обещала поклонникам своего творчества скоро вернуться на сцену, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Все хорошо. Моя семья и я в последнее время испытываем большой стресс и мучительное беспокойство, поэтому мне нужно было немного времени, чтобы справиться с собой. Не беспокойтесь, я вернусь очень скоро", - пообещала она в обращении, снятом на видео и размещенном в Instagram.

"Поползли слухи об угрозах расправы над моей семьей и моей командой, болтают много всякой ерунды. Я пытаюсь выкроить для себя время, чтобы побыть одной, однако мне становится все тяжелее от происходящего. Не верьте всему, что читаете и слышите", - написала Спирс.

Интернет-ресурсу TMZ в среду удалось снять на видео, как певица в сопровождении охранников зашла в магазин, затем села в автомобиль и уехала.

В начале апреля Спирс легла в клинику для лиц, страдающих психическими расстройствами. Как сообщал TMZ, певице потребовалась помощь специалистов, поскольку она глубоко переживает из-за тяжелой болезни отца. Ему в течение нескольких недель провели две операции. В январе Спирс написала в Twitter, что на время прекратит давать концерты из-за того, что ее отец "был госпитализирован и едва не скончался".