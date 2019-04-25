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Ким Чен Ын получил в подарок от Путина набор стаканов с подстаканниками


Лидер КНДР Ким Чен Ын увезет с собой из России настоящую шашку, а также набор стаканов с подстаканниками. Такой подарок преподнес ему на память президент РФ Владимир Путин, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Президент подарил председателю Госсовета КНДР шашку и набор стаканов с подстаканниками", - рассказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Северокорейский лидер также преподнес Путину подарок. Он передал главе российского государства корейский меч. При этом Ким Чен Ын отметил, обращаясь к президенту России, что этот меч "олицетворяет силу, олицетворяет душу - мою и нашего народа, который поддерживает Вас".

 

 




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