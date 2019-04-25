В ряде районов Армении 26 апреля с целью проведения плановых работ газоснабжение будет приостановлено

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 26-го апреля с 10: 00 до 15:00 будет прекращено газоснабжение особняков на улице Капанцян административного района Арабкир и ООО "Грин энд Ред", 26-го апреля с 10: 00 до 12:00 в 6-м квартале Ванки Тап города Горис Сюникской области, с 14:00 до 16:00 в общине Арташен Сюникского марза, а с 10:00 до 17:00 - газоснабжение газопотребителей общины Гегашен Котайкской области.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении компании “Газпром Армения”:

“Просим прощения у газопотребителей и просим соблюдать правила безопасности. Для получения дополнительной информации об отключении и восстановлении газоснабжения звоните по номеру 1-04”.