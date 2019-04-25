Аргишти Карамян не исключает своего назначения временнo исполняющим обязанности начальника ГКС
Заместитель начальника Государственной контрольной службы Армении Аргишти Карамян не исключает своего назначения в.и. о. руководителя структуры.
Как передает «Арменпресс», об этом Карамян сказал в беседе с журналистами 25 апреля.
“Не исключаю мое назначения временно исполняющим обязанности. ГКС - орган, непосредственно подчиненный премьер-министру, как он решит, так и будет. Я очень высоко оцениваю роль начальника ГКС Давида Санасаряна в деле строительства армянской государственности, очень уважаю господина Санасаряна, и на данный момент он продолжает оставаться руководителем Государственной контрольной службы, и поскольку он является руководителем этой службы, мы, сотрудники, надеемся, что он вернется и возглавит эту структуру”, - сказал Карамян.
Касаясь уголовного дела в отношении Санасаряна, Карамян воздержался от оценок.
“Поскольку есть уголовный процесс, я не позволю себе дать какую-либо оценку. Я не так давно знаком с Санасаряном. Думаю, что он человек, проявивший исключительно патриотические проявления и обладающий исключительными качествами с точки зрения справедливости и беспристрастности”, - сказал Аргишти Карамян.
Служба национальной безопасности Армении 18 апреля 2019 года предъявила начальнику Службы государственного контроля Давиду Санасаряну обвинение по части 1 статьи 308 Уголовного кодекса РА. В отношении последнего в качестве меры пресечения была применена подписка о невыезде. С согласия прокурора, осуществляющего надзор за законностью предварительного следствия, 18.04.2019 г. следователем было принято решение о временном прекращении полномочий руководителя Государственной контрольной службы Армении Давида Санасаряна, которое было отправлено премьер-министру Армении. Адвокаты Давида Санасаряна представили ходатайство Генпрокурору о прекращении решения о привлечении Давида Санасаряна в качестве обвиняемого.
19 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил обеспечить выполнение решения о временном прекращении полномочий начальника Государственной контрольной службы Давида Санасаряна. Однако уважая презумпцию невиновности, не собирается его увольнять.