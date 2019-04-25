Кипр поддерживает усилия Армении по достижению международного признания Геноцида армян: Никос Анастасиадес

Кипр поддерживает усилия Армении по достижению международного признания Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении президента Кипра Никоса Анастасиадеса по случаю 104-й годовщины Геноцида армян.

В заявлении отмечается, что президент и правительство Кипра осуждают это ужасное преступление против армянского народа, считая его пятном в истории человечества.

Президент Кипра подчеркнул, что Кипр поддерживает усилия Армении по достижению международного признания Геноцида армян, добавив, что Кипр - первая в Европе, и вторая в мире страна, которая признала это ужасное преступление и требует установления исторической справедливости.

Обращаясь к армянской общине Кипра, Никос Анастасиадес подчеркнул, что они внесли существенный вклад в прогресс страны, достигнутый на их общей Родине.

“Наше сосуществование является примером для всего мира”,- говорится в заявлении президента Кипра.