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Число погибших в результате ливней в ЮАР возросло до 70


Число погибших в результате проливных дождей в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР достигло 70. Как передает Арменпресс, об этом сообщае телеканал SABC News со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 51 погибшем.

Глава провинции Сихле Зикалала подтвердил, что число жертв достигло 70, и добавил, что еще тысяча человек были вынуждены покинуть свои дома.

В провинции проходит разбор завалов, ведутся спасательные работы. Из-за сильных ливней на востоке ЮАР были размыты и затоплены дороги, повреждена инфраструктура, а также обрушились дома.

 

 




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