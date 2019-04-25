В Варшаве состоялась церемония, посвященная 104-й годовщине Геноцида армян

24 апреля у хачкара, установленного в армянском сквере Варшавы, посольство Ра в Польше организовало поминальную церемонию, посвященную 104-й годовщине Геноцида армян.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на мероприятии присутствовали послы и дипломаты ряда стран, признавших Геноцид армян, представители местных властей, а также польских и армянских организаций.

Посол Самвел Мкртчян, обращаясь к присутствующим, в частности, отметил важность международного признания Геноцида армян, в том числе и со стороны Польши (19 апреля 2005 г.) он подчеркнул, что принципиальная и последовательная борьба армянского народа имеет также и гуманитарную цель исключения возможности повторения геноцидов и предотвращения подобных преступлений.

Затем прибывшим из Львова старшим иереем Армянской апостольской церкви Тадевосом Геворгяном и духовным пастырем Армянской католической церкви Польши Юзефом Наумовичем был отслужен Святейший поминальный обряд. Присутствующие возложили венки и цветы к памятнику невинным и канонизированным жертвам Геноцида армян. У хачкара были зажжены свечи.

До и после церемонии члены ряда армянских организаций в Варшаве провели акции протеста.