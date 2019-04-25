Бако Саакян провел рабочее совещание в городе Аскеран

25 апреля в городе Аскеран Президент Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное ходу реализации программы Президента в Аскеранском районе в 2018 году и планам на 2019 год.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха, с соответствующими докладами выступили члены правительства, ответственные сотрудники райадминистрации. Президент Саакян дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов. На совещании присутствовали председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.