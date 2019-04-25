В ВОЗ заявили, что дети до пяти лет не должны проводить перед экраном больше часа в день

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала в среду руководство по физической активности для детей до пяти лет. Как отмечается в документе, размещенном насайте организации, дети в этом возрасте должны проводить не более одного часа в день перед экранами телевизоров, компьютеров и других устройств, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Время пассивного пребывания перед экраном не должно превышать одного часа; чем меньше, тем лучше", - говорится в документе. При этом отмечается, что если ребенок находится перед экраном, то стоит привлекать его к пересказу происходящего.

Помимо этого, в организации рекомендуют не ограничивать детей в движении больше одного часа непрерывно, при этом ребенок должен проводить по меньшей мере три часа в день в разных формах физической активности.

Рекомендуемая продолжительность сна для детей до пяти лет должна составлять 10-13 часов.

"Ранний этап детства - это период быстрого развития, и время, когда стиль жизни семьи должен быть адаптирован для улучшения показателей здоровья [детей]", - прокомментировал рекомендации генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.