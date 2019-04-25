Байден официально включился в президентскую гонку 2020 года в США

Бывший вице-президент США Джо Байден в четверг объявил о намерении баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг The Hill.

"Мы боремся за душу нашего народа. Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет в Белом доме, он фундаментально и навсегда изменит характер народа. Я не могу остаться в стороне и смотреть на то, что происходит", - заявил он, объявляя о своем участии в предвыборной гонке.

Ожидается, что уже позже в четверг у Байдена состоится первое мероприятие по сбору средств на президентскую кампанию. Оно пройдет в городе Филадельфия.

76-летний Байден является членом Демократической партии и намерен воспользоваться своим опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы в 2009 - 2017 годах.

Это будет третья попытка Байдена занять Овальный кабинет; кампании 1988 года и 2008года ему успеха не принесли. В 2016 году он отказался от участия в предвыборной гонке из-за смерти сына.

Трамп ранее заявлял, что считает Байдена и сенатора Берни Сандерса своими основными соперниками в 2020 году. Опросы показывают, что эта оценка близка к действительности.