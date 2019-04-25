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На 36 км автотрассы Капан – Цав – Шванидзор - Мегри произошел камнепад


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения сообщает, что 25 апреля в 14:00 на 36-ом км автодороги Капан – Цав – Шванидзор - Мегри произошел камнепад.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, дорога закрыта в одностороннем порядке.

На данный момент ведутся работы по очистке дороги.




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