На 36 км автотрассы Капан – Цав – Шванидзор - Мегри произошел камнепад

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения сообщает, что 25 апреля в 14:00 на 36-ом км автодороги Капан – Цав – Шванидзор - Мегри произошел камнепад.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, дорога закрыта в одностороннем порядке.

На данный момент ведутся работы по очистке дороги.