В Вене состоялось мероприятие, посвященное 104-й годовщине Геноцида армян

В связи со 104-й годовщиной Геноцида армян 24 апреля в центре Вены, у памятника австрийскому писателю и великому армяноведу Францу Верфелю, установленного на площади Фридриха Шиллера, состоялась церемония, посвященная памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на мероприятии присутствовали посол Армении в Австрии Армен Папикян, сотрудники посольства, духовные отцы Армянской Апостольской Церкви Австрии и Конгрегации Мхитаристов, представители армянских организаций Австрии, армянской общины, депутат Национального совета Австрии, руководитель парламентской группы дружбы Австрия - Армения Гудрун Куглер.

После совместной молитвы выступили посол Армен Папикян, председатель Армянской апостольской церкви Австрии Ваагн Амирджанян и госпожа Гудрун Куглер.

Посол Папикян в своем выступлении коснулся важности признания Геноцида армян передовыми странами и международным сообществом. Он также подчеркнул неприемлемость отрицания, особенно в контексте предотвращения геноцидов и исключения их повторения в будущем.

На мероприятии с музыкальными и поэтическими номерами выступили воспитанники Армянского всеобщего спортивного союза Австрии и армянской школы “Ованес Шираз”.