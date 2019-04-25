Власти Шри-Ланки следили за террористами, но не арестовали их из-за слабых доказательств

Спецслужбы Шри-Ланки вели наблюдение за исполнителями терактов перед серией взрывов, сообщил премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе в интервью телеканалу CNN.

Премьер отметил, что правоохранительные органы не имели "достаточных" доказательств, чтобы взять под стражу предполагаемых участников нападения до того, как они совершили теракты, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он повторил, что террористы были представителями среднего класса и высших слоев общества, они получили образование за границей. По словам Викрамасингхе, личные дела предполагаемых террористов "вызвали удивление".

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Власти возложили ответственность за теракты на исламистскую группировку "Таухид джамаат". Однако ответственность за теракты ранее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", о чем говорилось в сообщениях медиаресурсов, связанных с исламскими радикалами.