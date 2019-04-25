Армен Саркисян принял посла Нидерландов в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял Чрезвычайного и полномочного Посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Йоханнеса Доума (резиденция в Тбилиси).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян подчеркнул, что Армения придает большое значение активизации политического диалога с Нидерландами, чему наилучшим образом может способствовать осуществление взаимных визитов на высоком уровне.

Президент республики также поздравил посла с предстоящим праздником - Национальным днем Нидерландов.

Собеседники обсудили вопрос углубления двустороннего экономического сотрудничества, в частности, в сферах науки, образования, культуры и информационных технологий.