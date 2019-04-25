Армен Саркисян обсудил с благотворителями Джорджем и Керолайн Наджарянами возможности осуществления благотворительных программ в Гюмри

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял благотворителей Джорджа и Керолайн Наджарянов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были обсуждены возможности осуществления в Армении различных программ.

Президент Армен Саркисян говорил о программах восстановления исторического центра Гюмри, отметив, что во время своих встреч в рамках зарубежных визитов постоянно озвучивает эту проблему и рассматривает варианты привлечения иностранных специалистов.

Благотворители, которые на протяжении многих лет осуществляли различные программы в Гюмри, отметили, что рассмотрят вопрос о своем вкладе в восстановление города.