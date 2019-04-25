Иран не позволит заменить себя на нефтяном рынке, заявили в Тегеране
Иран никому не позволит заменить себя на нефтяном рынке, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Иран не позволит ни одной стране заменить себя на нефтяном рынке", - сообщил Мусави, отметив, что осуждает позицию Бахрейна и Саудовской Аравии, поддержавших санкции США против экспорта нефти Ирана.
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