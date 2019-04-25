СМИ: в Эльзасе зафиксировали более 22 тыс. молний за один день
Метеорологи зафиксировали более 22 тыс. молний во время грозы в среду в исторической области Эльзас (Франция, регион Большой Восток). Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на метеорологическую службу региона.
По ее данным, наибольшее количество электрических разрядов в атмосфере произошло в департаментах Нижний Рейн (13,9 тыс.) и Верхний Рейн (8,4 тыс.). Природные явления стали причиной пожаров зданий в городах Бишайм, Эрлисайм и Ипсайм. В городе Миттельбергхайм ветер снес черепицу местной школы.
Ураган также повалил десятки деревьев, нарушив автомобильное движение. О жертвах стихии не сообщается.
Près de 22 000 éclairs ont frappé l'Alsace hier dont cet impact capturé sur la commune de Blaesheim par notre équipe, tombant en plein champ non végétalisé avec forte incandescence au point d'impact ! Danger en terrain dégagé sous l'orage ! @EAVPHR @F3Alsace @bleualsace #meteo67 pic.twitter.com/ZMxDbvxzCw— ATMO-RISK (@atmorisk) 25 апреля 2019 г.