СМИ: в Эльзасе зафиксировали более 22 тыс. молний за один день

Метеорологи зафиксировали более 22 тыс. молний во время грозы в среду в исторической области Эльзас (Франция, регион Большой Восток). Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на метеорологическую службу региона.

По ее данным, наибольшее количество электрических разрядов в атмосфере произошло в департаментах Нижний Рейн (13,9 тыс.) и Верхний Рейн (8,4 тыс.). Природные явления стали причиной пожаров зданий в городах Бишайм, Эрлисайм и Ипсайм. В городе Миттельбергхайм ветер снес черепицу местной школы.

Ураган также повалил десятки деревьев, нарушив автомобильное движение. О жертвах стихии не сообщается.